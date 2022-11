G20 Summit, HLN77 Ambil Bagian Dalam Transisi Energi

jpnn.com, BALI - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menyampaikan rencana pelaksanaan Hari Listrik Nasional ke-77 tahun 2022 (HLN ke-77) dengan tema "Post G20 Summit: Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 (Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE 2060).

Dalam kegiatan ini MKI didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN untuk menggelar rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-77 2022.

Acara yang terdiri dari seminar dan pameran industri ketenagalistrikan ini akan digelar pada 29-30 November 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Produk Aromaterapi dan Cokelat Bali Diminati Para Delegasi di Perhelatan G20

"Pelaksanaan HLN ke-77 setelah G20 Summit diharapkan bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya pada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G20 Summit dengan fokus pada sektor energi, khususnya kelistrikan," ujar Ketua Panitia HLN ke-77, Noesita Indriani.

Acara ini akan dihadiri 300 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan dan lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan, baik nasional maupun internasional.

Mereka akan berbagi informasi, pengetahuan, dan tekhnologi terkini serta lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait Transisi Energi.

Di antaranya Advance VRE technology, Hydrogen, nuclear, flexible power plant, decarbonization, digital technology, etc.

Wakil Ketua Umum MKI Chairani Rachmatullah yang mewakili Ketua Umum MKI Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, peringatan HLN ke-77 dapat memberi penegasan dua pekerjaaan rumah Indonesia menuju NZE 2060, yaitu pengembangan/pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Energi nir karbon lainnya yang masif dan dekarbonisasi pada PLTU eksisting.