Gandeng Adira Finance, Piaggio Tawarkan Cashback dan Cicilan Ringan

jpnn.com, JAKARTA - Piaggio Indonesia menawarkan cashback 25 persen dan cicilan mulai Rp 6,2 juta untuk setiap pembelian motor Aprilia atau Moto Guzzi.

Program bertema "Own Your Dream Bike Now" itu berlaku untuk pembelian langsung pada Agustus ini.

"PT Piaggio Indonesia berkomitmen terus memperluas akses pencinta kendaraan roda dua dan lifestyle premium dalam memiliki produk-produk terbaik khas Italia yang kami naungi, terlebih untuk merek Aprilia dan Moto Guzzi," ucap PR & Communication Manager Piaggio Indonesia Ayu Hapsari dalam siaran pers, Rabu (10/8).

Melalui penawaran itu, Piaggio berupaya memberikan pelanggan kemudahan saat membeli produk.

Tentu hal itu diharapkan mampu melebarkan kesempatan bagi para pencinta merek otomotif premium untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Piaggio Group.

Program Own Your Dream Bike Now merupakan buah kerja sama Piaggio Indonesia dengan Adira finance.

Melalui penawaran tersebut, pencinta Aprilia dan Moto Guzzi mendapatkan kemudahan memiliki kendaraan impian mereka.

Selain penawaran menarik, guna mempermudah pelanggan mendapatkan motor impian, berbagai rangkaian produk Aprilia dan Moto Guzzi pun menghadirkan pilihan warna baru.