Gandeng KETR, ION Network Manfaatkan Jalur FO Jayabaya untuk Perkuat Layanan di Jawa

jpnn.com, BALI - ION Network (ION) menggandeng PT Ketrosden Triasmitra (KETR) melalui anak usahanya PT Jejaring Mitra Persada untuk memanfaatkan jalur kabel fiber optic Sistem Komunikasi Kabel Laut Jakarta Surabaya (SKKL Jayabaya) dengan skema Indefeasible Right of Use (IRU).

Kerja sama itu diperkuat dengan melakukan penandatangan MoU antara ION Network dan PT Jejaring Mitra Persada di Stone Hotel, Kuta Bali, Senin (26/8) malam.

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengatasi peningkatan permintaan layanan internet di Pulau Jawa yang terus tumbuh setiap saat.

Direktur Komersial ION, Ricky Simanjuntak mengatakan perkembangan IT & multimedia yang sangat cepat menjadikan internet sebagai suatu sarana media yang sangat berperan dalam industri telekomunikasi dan bidang lainnya.

Hal ini juga sejalan dengan tumbuhnya jumlah customer yang dimiliki ION Network (ION), maka kebutuhan layanan telekomunikasi untuk para customer juga semakin meningkat.

Menurut dia, peningkatan itu semakin drastis sejak adanya wabah covid-19 yang memaksa kegiatan tatap muka dilakukan menggunakan sarana online meet atau dalam jaringan (daring) guna menghindari pertemuan secara fisik agar wabah tidak semakin menyebar.

“Pemilihan jalur SKKL Jayabaya milik Triasmitra Group ini sesuai dengan usaha pengembangan bisnis kami terutama di wilayah pulau Jawa yang semakin pesat peningkatan kebutuhannya," kata Ricky dalam siara persnya, Selasa.

Dia menambahkan ke depan peningkatan layanan tidak hanya dilakukan di pulau Jawa, tetapi di luar pulau Jawa sesuai kebutuhan konsumen.