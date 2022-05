Gandeng Mangkokku, PINTU Hadirkan Paket Cuan Berhadiah Bitcoin

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU, platform jual beli dan investasi aset crypto berkolaborasi dengan Mangkokku, startup kuliner yang menyajikan menu Rice bowl No.1 di Indonesia dengan kualitas Chef.

PINTU membagikan Bitcoin kepada 32 ribu pelanggan Mangkokku melalui menu spesial Paket Cuan, yang terdiri dari dua menu favorit customer, Beef Onion with Onsen Egg FREE Kulit Crispy Add On dan Beef Sambel Korek FREE Kulit Crispy Add On.

Setiap pembelian paket tersebut, pelanggan Mangkokku bisa mendapatkan hadiah gratis aset crypto berupa Bitcoin senilai Rp 50.000.

Kolaborasi ini berlangsung sejak 10 Mei 2022 hingga 10 Juni 2022.

“PINTU berkomitmen mengenalkan aset crypto lebih luas lagi kepada masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya kami berkolaborasi dengan startup kuliner Mangkokku dan menghadirkan menu spesial Paket Cuan. Setiap pembelian salah satu menu yaitu Beef Onion with Onsen Egg FREE Kulit Crispy Add On dan Beef Sambel Korek FREE Kulit Crispy Add On mendapatkan Bitcoin Rp 50 ribu," ujar Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin.

"Jadi pelanggan Mangkokku tidak hanya menyantap hidangan Rice Bowl yang lezat, tapi bisa langsung mendapat keuntungan lain seperti aset crypto di Pintu,” imbuhnya.

Randy Julius Kartadinata selaku CEO & Co-Founder dari Mangkokku menyambut baik kerja sama dengan aplikasi PINTU.

Sebagai startup kuliner yang terus mengedepankan inovasi, mangkokku berkomitmen tidak hanya menciptakan makanan yang eksploratif tetapi juga menghadirkan kolaborasi yang kreatif.