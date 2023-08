Gandeng UGM, Agrodana Futures Bentuk CDIG

jpnn.com, YOGYAKARTA - Agrodana Futures, Pialang Berjangka yang berdiri sejak 2000, menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, untuk membentuk Commodity Derivative Interest Group (CDIG) dengan mempersiapkan mahasiswa hingga siap terjun ke industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Kerja sama pembentukan CDIG juga melibatkan Bursa Berjangka ICDX dan Lembaga Kliring ICH.

“Dengan kerja sama ini kami sangat ingin para mahasiswa bisa siap terjun di dunia kerja ketika lulus, dan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari industri PBK. Pemahaman yang benar tentang PBK juga akan meningkatkan literasi keuangan dan membantu mereka terhindar dari berbagai penipuan/investasi bodong,” tutur Laurentius Gunawan, Direktur Utama Agrodana.

Dalam acara penandatanganan kerja sama tersebut juga digelar kuliah umum bertema Ready to be a Young Investor?, yang dibawakan oleh Anang Wicaksono, Head of ICDX Learning Center dan dihadiri oleh sekitar 300 mahasiswa dari berbagai fakultas.

Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Udi Margo Utomo menuturkan Agrodana Futures merupakan Pialang Berjangka yang sangat aktif dalam memberikan edukasi ke masyarakat.

"Ini sangat penting demi kemajuan industri PBK. Semakin banyak masyarakat yang memahami cara bertransaksi yang aman dan benar, maka industri ini akan semakin bertumbuh dan turut menguatkan perekonomian Indonesia,” ujar Udi.

“Bursa ICDX juga sudah menyediakan produk dengan kontrak Micro yaitu GOFX, sehingga masyarakat bisa memulai investasi di PBK dengan modal mulai Rp 500 ribu saja. Bagi yang berminat bisa segera hubungi Agrodana Futures untuk buka akun GOFX, langsung bisa transaksi emas, minyak mentah dan valuta asing yang legal di Indonesia dan terjamin aman,” tutur Nursalam, Direktur Utama ICDX.

Agrodana Futures juga setia mendukung perkembangan GOFX sejak awal diluncurkan, dan menyandang penghargaan The Best GOFX Broker of the Year selama 2 tahun berturut-turut.