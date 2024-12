Ganti Oli Motul Berkesempatan Dapat Hadiah Motor XSR Hingga Mobil Subaru

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini, PT. Motul Indonesia Energy (MIE) menggelar Kebut Hadiah Motul yang berlangsung di seluruh Indonesia.

Program tersebut bisa diikuti pengguna mobil dan motor hingga akhir Desember, dengan hadiah satu unit mobil dan dua motor modifikasi.

Motul mempersiapkan grand prize berupa satu unit Subaru Impreza RS 2012 modifikasi untuk pembeli oli mobil.

Baca Juga: Pelumas Motul Sabet Penghargaan Bergengsi di Indonesia

Kemudian untuk pembeli oli motor tersedia grand prize berupa satu unit Yamaha XSR 2024 modifikasi, dan Honda Stylo yang juga sudah dimodifikasi.

"Kebut Hadiah Motul merupakan ajakan untuk seluruh pemilik kendaraan mobil dan motor di Indonesia untuk upgrade performa kendaraan kesayangannya menggunakan Motul sekaligus menikmati ribuan hadiah menarik dan eksklusif dari Motul," kata Marketing Director Motul Indonesia, Bayu Kurniawan dalam keterangannya, Selasa (17/12).

Syarat untuk mengikuti program tersebut cukup mudah.

Setiap pelanggan yang membeli minimal 8 liter oli mobil Motul atau 2 botol oli motor Motul di bengkel rekanan Motul bertanda khusus, berhak mengikuti undian tersebut.

Produk-produk yang berlaku dalam program 'Kebut Hadiah Motul' seperti Motul Multigrade Plus, Motul Multipower Plus, Motul H-Tech 100 Plus, Motul TRD Sport, Motul 7100, Motul 5100, Motul 3100 Gold, Motul Scooter Expert LE, dan Motul Scooter Power LE.