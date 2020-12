Gantikan Boy William di Indonesian Idol, Daniel Mananta: What a Surprise, 2020 Enggak Bisa Ditebak

jpnn.com, JAKARTA - Daniel Mananta terlihat memandu Babak Showcase 3 Indonesian Idol Special Season sejak Senin (21/12) malam.

Kemunculan Daniel di panggung Indonesian Idol membuat heran lantaran dia sudah mengumumkan untuk mundur jadi host dan posisinya diganti oleh Boy William.

Terkait hal itu, Daniel memastikan akan menjadi host Indonesia Idol hingga dua minggu ke depan karena Boy sedang sakit.

Hanya saja tidak diketahui penyakit apa yang sedang diderita Boy hingga harus absen di Indonesian Idol.

“Izinkan gue untuk menggantikan @boywilliam17 selama dua minggu ke depan di @indonesianidolid. What a surprise, beneran tahun 2020 enggak bisa ditebak!,” tulis Daniel.

Bapak dua anak ini lantas mendoakan agar Boy bisa segera sehat.

“Get well soon my dearest brother @boywilliam17! Thank you udah 'pinjamin' gue balik panggung ini,” seru Daniel.

Boy pun tampak merespon postingan Daniel dengan memberikan pujian.