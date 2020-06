Geber Tesla Model 3, Ashanty: Gila, Enak Banget

Kamis, 11 Juni 2020 – 22:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ashanty baru saja memboyong mobil listrik terbaru yaitu Tesla Model 3.



Mobil dengan banderol di atas Rp 1 miliar itu datang dengan warna yang diinginkan oleh istri dari Anang Hermansyah itu yakni emas.



Setelah mendarat di rumah, wanita kelahiran 1984 itu pun langsung menggeber Tesla Model 3. Ashanty tidak sendirian, tetapi ditemani oleh ketiga anaknya.



Ketika mengendarai, awalnya anaknya merasa takut lantaran muka Ashanty terlihat panik. Namun, Ashanty pun menyakini bahwa dirinya bisa menyetir mobil.



"Tenang jangan khawatir, bunda minta ajarin tetapi bunda bisa nyetir kali. Semua tenang, kita berpikir dengan kepala dingin jangan emosi" tutur Ashanty dalam akun YouTube The Hermansyah A6.



Setelah menguji di jalan raya, Ashanty mengaku tidak pernah menyesal memilih mobil tersebut sebagai kendaraan barunya. Bahkan, wanita berusia 35 tahun itu takjub.



"Gila enak banget, enggak nyesel beli mobil ini. Kece banget gaes," katanya.





Selain itu, Ashanty pun kaget ketika mengendarai mobil ini lantaran tidak ada suara yang yang dikeluarkan dari mobil tersebut.



"Tidak ada bunyinya kacau. Sumpah enak banget mobil ini," ujarnya.



Diketahui, Ashanty membeli Tesla Model 3 ini melalui importir umum, Prestige Image Motorcars. Model tersebut dijual di Indonesia dalam tiga varian, yaitu Standard Range Plus, Long Range, dan Performance.



Varian Standard Range Plus memiliki penggerak roda belakang dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam 5,3 detik dengan kecepatan maksimum 225 km per jam.



Untuk varian Long Range punya penggerak semua roda (all wheel drive) dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam 4,4 detik dan punya kecepatan maksimum 233 km per jam.



Sementara tipe Performance dengan penggerak semua roda, punya akselerasi 0-100 km per jam dalam 3,2 detik dengan kecepatan maksimum 261 km per jam.(mg9/jpnn)