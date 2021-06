Gegara Lupa Umur, Tingkah Ariel Tatum Ini Bikin Mengakak

jpnn.com, JAKARTA - Artis Ariel Tatum mengaku lupa dengan usianya sendiri. Dia bahkan mencari namanya di Google untuk mengetahui usianya saat ini.

Bintang film Oh Baby itu sempat mengira dirinya sudah berusia 26 tahun. Namun, setelah dicek dia ternyata berusia 24 tahun dan tinggi 1,63 sentimeter.

"Gue benar-benar pikir November ini umur gue 26 tahun," ujar Ariel Tatum melalui akunnya di Instagram, Selasa (1/6).

Namun lucunya, ada satu keterangan di pencarian tersebut yang tak sesuai dengan fakta.

Pemain sinetron Dia Bukan Anakku itu mengungkapkan bahwa tinggi badannya beda lima sentimeter dengan aslinya.

"Tinggi gue di Google nge-cheat 5 sentimeter. Not mad about it," tutur Ariel Tatum.

Mantan kekasih pesepak bola Ryuji Utomo itu pun mengaku lucu dengan kelakuannya yang melakukan pencarian di Google gegara lupa umur.

"Ya sudah begitu saja sih, ngakak banget gue tiba-tiba bingung soalnya gue umur berapa," kata Ariel Tatum. (mcr7/jpnn)