Gelar Grand Safety Talk, KPI Unit Balikpapan Siap Integrasikan Instalasi Kilang Baru

jpnn.com, BALIKPAPAN - Progres proyek pengembangan Kilang Balikpapan memasuki tahap baru.

Salah satu Proyek Strategis Nasional ini telah menjadi sorotan, karena akan mengantarkan Kilang Balikpapan menjadi kilang dengan kapasitas pengolahan terbesar yang dimiliki Pertamina di Indonesia.

Penambahan kapasitas dari 260 Mbsd menjadi 360 Mbsd dilakukan dengan membangun unit-unit kilang baru.

Saat ini, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan telah siap menyambungkan kilang existing dengan kilang baru.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Grand Safety Talk di Pintu IV A Kilang PT KPI Unit Balikpapan, Jumat (16/2).

Manager Turn Around PT KPI Unit Balikpapan Koesoemo Wardoyo mengungkapkan sebanyak 1.516 daftar pekerjaan yang tergabung dalam 180 paket pekerjaan telah siap untuk dilaksanakan.

Perinciannya, 995 pekerjaan dengan risiko tinggi, 13 pekerjaan kritikal, 876 equipment telah disiapkan serta hampir 97 persen material telah tiba.

"Mari kita kawal bersama cita-cita revamp untuk menaikkan kapasitas ini dengan On Time, On Budget, On Safety dan On Quality,” kata Koesoemo Wardoyo dalam laporannya kepada General Manager PT KPI Unit Balikpapan.