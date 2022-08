Genjot Inovasi Layanan, BTN Gandeng Google Cloud Indonesia dan Multipolar Technology

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kemitraan dalam penerapan Teknologi Komputasi Cloud dengan Google Cloud Indonesia melalui partner lokalnya, PT Multipolar Technology Tbk (Multipolar Technology).

“Kemitraan ini telah berjalan sejak kuartal 1 2022, dalam mempercepat transformasi dan pemutakhiran layanan digital untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto dalam saat MoU dengan Google Cloud Indonesia di Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Andi Nirwoto, teknologi cloud mampu memberikan keunggulan berupa keandalan teknologi digital pada perusahaan, yang bisa meningkatkan daya saing, serta kemampuan memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan, khususnya dalam upaya menjaring generasi milenial.

“Kami memahami pentingnya kolaborasi dengan penyedia teknologi inovasi yang tepat sambil tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar BTN dapat selalu yang terdepan dalam menyediakan layanan modern dan inovasi digital yang terpercaya,” tuturnya.

Andi menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita BTN menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025, perseroan perlu melakukan ekspansi yang cepat dan modernisasi proses bisnis.

“Kemitraan dengan Google Cloud Indonesia dan Multipolar Technology sebagai mitra implementasi, adalah langkah penting bagi BTN menjadi inovator dalam layanan digital, transformasi digital yang lebih cepat, pengelolaan operasional yang lebih andal, dan biaya investasi yang relatif lebih baik. Yang juga tidak kalah penting adalah menarik talenta-talenta terbaik Indonesia dari generasi milenial dengan pemanfaatan teknologi terkini,” tambah Andi.

Country Director Google Cloud Indonesia, Megawaty Khie menuturkan solusi Google Cloud telah terbukti memberikan banyak sekali kesempatan kepada bank-bank dan fintech di Indonesia untuk berinovasi dalam layanannya, meningkatkan pendapatan dan koneksi dengan pelanggan, menghemat biaya, dan menyederhanakan proses operasional teknologi di balik layanan inovatif bank dan fintech tersebut.

“Kami merasa terhormat dipercaya sebagai mitra teknologi informasi oleh BTN. Dengan Cloud technology yang sangat pengalaman sekian tahun di Indonesia, kami yakin bisa memberikan Peace of Mind, Security dan Compliance bagi BTN,” ungkap Megawaty.