Gila! Manchester City Ukir Kemenangan ke-21 Beruntun

MANCHESTER - Manchester City menghantam Wolverhampton Wanderers dengan skor 4-1 dalam laga lanjutan Premier League di Etihad Stadium, Rabu (3/3) dini hari WIB.

Gabriel Jesus mencetak dua gol. Riyad Mahrez turut menyumbang satu gol, menyusul gol bunuh diri Leander Dendocnker yang sempat dibalas Wolves melalui sang kapten Conor Coady.

Hasil itu membuat City terus melaju dan mengantungi 15 kemenangan secara beruntun untuk makin mantap menduduki posisi puncak klasemen sementara dengan koleksi 65 poin.

Ini juga kemenangan ke-21 berturut-turut City dalam semua kompetisi.

28 - Manchester City are now unbeaten in 28 games in all competitions (W25 D3), equalling their club record run of 28 between April and December 2017. Momentum. pic.twitter.com/Uxu5Q40K59 — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2021