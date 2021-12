Gim Lokapala Buatan Anak Indonesia Hadir di Platform iOS

jpnn.com, JAKARTA - Game multiplayer online batter arena (Moba) besutan anak bangsa berjudul Lokapala: Saga of the Six Realms akhirnya tersedia untuk platform iOS.

Gim yang dikembangkan oleh Anantarupa Studio itu sepenuhnya dikembangkan di Indonesia dan terinspirasi dari mitologi, sejarah, dan budaya Indonesia.

Dalam gim itu, Anda bisa berperang lima lawan lima bersama teman atau pemain lain.

Gim Moba pertama yang diciptakan oleh pengembang lokal itu sebenarnya sudah resmi diliris sejak tahun lalu.

Namun, saat itu Lokapala hanya tersedia untuk platform Android.

Gim itu pertama kalinya hadir di acara Piala Presiden Esports 2021, ini merupakan bukti bahwa karya Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Sebelumnya Lokapala sukses hadir di eksibisi Esports Pon XX Papua 2020 lalu.

Dalam keteranga tertulisnya, Kamis (16/12), Lokapala juga menghadirkan beberapa turnamen resmi yang diselenggarakan oleh pihak publisher PT Melon Indonesia seperti Lokapala Minor League, Friday Battle dan Fast Tournament.