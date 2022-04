Gim Lokapala Merilis Ksatriya Guning yang Terinspirasi dari Geger Pecinan

jpnn.com, JAKARTA - Melon Indonesia sebagai developer game Lokapala: Saga Of The Six Realms merilis karakter Ksatriya baru bernama Guning.

Guning merupakan Ksatriya tipe fighter yang terinspirasi dari sosok Kapiten Sepanjang (Gu) dan Mas Garendi (Ning).

Diketahui, Mas Garendi merupakan tokoh penting yang memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa saat melawan penjajahan VOC dalam peristiwa Geger Pecinan.

Dia melakukan perlawanan warga Tionghoa dan pribumi (Jawa) terhadap kolonial karena melakukan pembantaian etnis Tionghoa pada 1740 silam.

Direktur Utama Melon Indonesia Aris Sudewo mengatakan sebagai sebuah game karya anak bangsa, Lokapala: Saga Of The Six Realms selalu berupaya untuk menghadirkan dan memperkenalkan budaya Nusantara lebih banyak kepada masyarakat Indonesia, khususnya gamer.

"Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat kembali peran penting sosok kapiten sepanjang dan Mas Garendi dalam melawan penjajahan di Indonesia pada saat itu," kata Aris Sudewo dalam siaran persnya, Kamis (14/4).

Sama seperti Ksatriya lainnya, karakter Guning juga hadir dengan 3 skill aktif dan 1 skill pasif.

Di antaranya skill pasif Kompeni's Foe, Skill Aktif 1-Ancient Arhat, Skill Aktif 2-Raging White Crane, dan Skill Aktif 3-Converging Valor.



Guning mengumpulkan kekuatannya bersama-sama sehingga bisa terlepas dari CC.