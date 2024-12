Gloria Nababan Wakili Indonesia di Event AsiaNista International

jpnn.com, JAKARTA - Siswa SD Kalam Kudus Pekanbaru, Gloria Rahita Nababan mewakili Riau dan Indonesia di event internasional “AsiaNista International” tingkat Asia.

Gloria diundang dalam acara Wajah Pesona Indonesia 2024 yang diselenggarakan di hotel Golden Beautique, Jakarta (1/12). Dia menjadi salah satu di antara sepuluh orang mewakili Indonesia pada ajang AsiaNista International tingkat Asia di Singapura.

AsiaNista Internastional adalah event tingkat Asia dengan berolaborasi dengan beberapa negara lain.

Gloria yang bercita-cita ingin menjadi dokter ini dinobatkan sebagai penerima selempang dan mahkota yang dipasangkan langsung oleh panitia acara Asianista, Miss ShaSha dari Singapura.

Selanjutnya puncak acara Asianista ini akan diselenggarakan di Singapura pada 26 Januari 2025. Gloria sangat senang bisa mewakili Riau dan Indonesia di ajang ini.

“Saya bahagia sekali bisa ikut ajang internasional ini. Apalagi kegiatan bertaraf internasional dan diikuti negara-negara Asia,” kata Gloria anak pasangan Indra Lamhot Sihombing dan Stella ini.

Gloria sendiri pernah menjadi juara the winner dan the best costum dalam ajang acara fashion show Pesona Batik Indonesia 2024 pada 18 Juni 2024 di Jakarta. Acara itu diselenggarakan oleh Plor Management dan selalu didukung Kementerian Pariwisata.

“Doakan saya bisa mengharumkan dan membanggakan nama Indonesia dan khususnya Riau di dunia internasional. Semoga Indonsia semakin diperhitungkan diberbagai ajang internasional,” kata Gloria.