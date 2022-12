Go Green Penting untuk Keberlanjutan Bisnis dan Lingkungan, Simak Hasil Survei Herbalife Nutrition

jpnn.com - JAKARTA - Perusahaan perlu memasukkan inisiatif industri hijau (go green) ke dalam bisnis mereka, baik itu untuk kepentingan perusahaan sendiri maupun komunitas yang dilayani.

Hal itu sesuai hasil survei Asia Pacific Nutrition Sustainability Survey 2022 yang dilakukan Herbalife Nutrition terhadap 5.500 konsumen berusia 18 tahun hingga 75 tahun di 11 negara Asia Pasifik (APAC).

Dari hasil survei diperoleh data bahwa sebagian besar atau empat dari lima konsumen mengakui pentingnya kelestarian lingkungan dalam membuat keputusan terkait nutrisi.

Baca Juga: Nama Erick Thohir Melejit di Survei Cawapres 2024

Survei menyebutkan hampir 80 persen bersedia membayar lebih untuk membeli produk nutrisi yang mendukung kelestarian lingkungan.

Sementara, 90 persen berniat membuat pilihan nutrisi yang lebih ramah lingkungan dalam 12 bulan ke depan.

Vice President of North Asia and Member of Global Responsibility Committee Herbalife Nutrition Stella Tsai mengatakan setiap perusahaan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan sustainability ke dalam strategi bisnis mereka.

"Dari survei yang sudah kami lakukan, ada sejumlah temuan menarik mengenai pandangan masyarakat terkait tanggung jawab sosial dan sustainability yang bisa dijadikan pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam menentukan penerapan tanggung jawab sosial dan sustainability mereka," tutur Stella Tsai dalam pernyataan resminya, Jumat (23/12).

Stella Tsai lantas membeberkan beberapa temuan tersebut, antara lain: