Gol di Menit 93 Bawa Manchester United ke Posisi Kedua

jpnn.com, MANCHESTER - Marcus Rashford menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Wolverhampton Wanderers dalam pekan ke-16 Premier League di Old Trafford, Rabu (30/12) pagi WIB.

Rashford mencetak gol pada perpanjangan waktu babak kedua, menit 90+3.

Pemain timnas Inggris berusia 23 tahun itu menerima umpan panjang dari Bruno Fernandes. Kemudian memainkan bola, mengecoh pemain Wolves dan melepaskan tendangan kaki kiri.

Bola sempat defleksi sebelum masuk ke gawang yang dikawal Rui Patricio.

92:51 - Manchester United’s late goal through Marcus Rashford was their latest winning goal in a Premier League game at Old Trafford since September 2009, when Michael Owen scored after coming off the bench against Manchester City (95:27). Saviour. pic.twitter.com/L9Fkis8KGd — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2020