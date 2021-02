Gol Fantastis Giroud Bawa Chelsea Kalahkan Atletico Madrid

jpnn.com, BUKARES - Sepakan akrobatik Olivier Giroud mengahasilkan gol yang fantastis dan mengantarkan Chelsea menang 1-0 atas Atletico Madrid, pada leg pertama 16 Besar Liga Champions di National Arena, Bukares, Rumania, Rabu (24/2).

Giroud memecahkan kebuntuan pada menit ke-68 lewat penyelesaian akrobatik yang memperdaya kiper Jan Oblak.

Wasit Felix Byrch awalnya menganulir gol tersebut karena dugaan offside, tetapi setelah berkonsultasi dengan VAR ia akhirnya mengesahkan keunggulan Chelsea itu.

Atletico sempat hampir mendapat durian runtuh ketika Saul Niguez mampu menutup jalur umpan sapuan kiper Edouard Mendy, beruntung bagi Chelsea bola yang memantul tidak mengarah ke gawang dan mampu dibuang oleh Marcos Alonso.

Very happy to score this goal for the team and for a hard fought win!

Strong team performance ????????

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 24, 2021