Gowes HUT Bhayangkara, Ribuan Pesepeda Berkumpul, Irjen Iqbal Bersama Nyonya Membuka di Depan

jpnn.com, PEKANBARU - Kegiatan gowes bareng yang diselenggarakan Polda Riau melibatkan 6 ribu orang dengan jarak 10 kilometer rute dalam kota di Pekanbaru, Minggu (19/6) pagi. Ribuan pesepeda itu datang dari 12 kabupaten atau kota.

Ribuan peserta terlihat bersemangat mengikuti acara Fun Bike Semarak Bhayangkara, yang merupakan rangkaian jelang perayaan puncak Hari Ke-76 Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.

Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal dan Ibu Bhayangkari Nindya M. Iqbal turut mengikuti acara tersebut. Iqbal menjelaskan gowes bareng ini baru satu program acara. Ke depannya, Polda Riau juga memiliki program donor darah, vaksinasi, operasi bibir sumbing dan katarak, dan lomba menembak.

"Hari ini, kami gelar fun bike, olahraga santai. Gowes kami manfaatkan juga dengan menyapa masyarakat sambil berbagi bantuan sembako dan lainnya di Mako Polsek Kota Pekanbaru, Mako Koramil Sail, dan juga di Kantor Camat Sail," kata Iqbal.

Mantan Kapolda NTB itu mengatakan pihaknya mengusung tema Polisi Adalah Kita. Iqbal menginginkan polisi selalu bergandengan tangan dengan berbagai pihak dalam membangun negeri.

"Polisi itu milik semua, tanpa bantuan stake holder dan masyarakat, polisi tidak bisa maksimal membangun negeri sesuai tugasnya menjaga Kamtibmas," lanjut Iqbal.

Acara Fun Bike Semarak Bhayangkara Polda Riau kian meriah pula dengan kehadiran Brigade Band. Tak main-main, grup band yang seluruhnya merupakan personel Satbrimobda Polda Riau tersebut memperkenalkan lagu berjudul 'Together We Are Strong'.

Tagline ini pula yang sejak awal sudah dibawa oleh Iqbal ketika menjabat sebagai Kapolda Riau. Penampilan mereka pun membuat pecah acara hiburan Fun Bike tersebut.