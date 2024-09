Great Eastern Life Lanjut Dukung Anak Indonesia Jadi Hebat Lewat Run To Care 2024

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia kembali menyatakan dukungan penuh sebagai sponsor Run To Care 2024 Bandung—Lembang 150 kilometer yang digagas oleh SOS Children’s Village Indonesia.

Sejalan dengan misi Run To Care itu sendiri yang merupakan ultra-marathon charity untuk menyebarkan misi kebaikan lewat para pelari, dengan dukungan ini Great Eastern Life Indonesia turut serta dalam memenuhi hak-hak dasar anak yang membutuhkan.

Tahun ini merupakan tahun ke-9 Run To Care digelar dengan mengambil rute Bandung—Lembang sejauh 150 kilometer.

Selama tiga hari, mulai dari 9 hingga 11 Agustus 2024, tercatat sebanyak 304 pelari berhasil berlari melintasi lima kota dan kabupaten di Jawa Barat, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat.

Sebelum gelaran offline Run To Care 2024, tercatat sebanyak 292 pelari virtual juga turut berkontribusi dalam RTC Virtual 2024 dengan semangat yang sama demi anak Indonesia.

Tak hanya sebagai sponsor, Great Eastern Life Indonesia juga turut menggelar beragam aktivitas menarik di titik start Run To Care 2024 pada 9 Agustus 2024 di Museum Pos Indonesia, Bandung antara lain Wheel of Fortune dengan beragam hadiah senilai hingga jutaan rupiah dan Great Photobooth yang tidak pernah sepi dari antrian para pelari yang hendak mengabadikan momen mereka di Run To Care 2024.

Photobooth Great Eastern Life Indonesia dalam titik start Run To Care 2024 pada 9 Agustus 2024 di Museum Pos Indonesia, Bandung.

Pada hari itu, para pelari melakukan registrasi, tes pemeriksaan kesehatan, dan mengambil racepack yang dikemas dalam bentuk tas sepatu dan disediakan oleh Great Eastern Life Indonesia.