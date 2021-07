Greysia Polii / Apriyani Rahayu Sungguh Luar Biasa! Rekor Belum Terhenti

jpnn.com, TOKYO - Ganda putri peringkat enam dunia Greysia Polii/Apriyani Rahayu memastikan satu tempat di final Olimpiade Tokyo 2020.

Duet Indonesia itu menembus final Tokyo 2020 usai mengalahan ranking empat dunia asal Korea Lee So Hee/Shin Seung Chan di semifinal.

Pada pertandingan di Musashino Forest Plaza, Tokyo, Sabtu (31/7) pagi WIB itu, Greysia/Apriyani menang straight game 21-19, 21-17.

Greysia/Apriyani butuh waktu 71 menit (statistik Olympics) untuk mengoleksi kemenangan keenam dari delapan pertemuannya dengan Lee/Shin.

FIRST EVER #Olympics #Badminton medalist for INDONESIA #INA



MS

1992

????Alan Budikusuma

????Ardy Wiranata

????Hermawan Susanto



WS

1992

????Susy Susanti



MD

1992

????Eddy Hartono/Rudy Gunawan



XD

2000

????Tri Kusharjanto/Minarto Timur



WD#Tokyo2020

GREYSIA POLII/APRIYANI RAHAYU



LEGENDS! — Badminton Talk (@BadmintonTalk) July 31, 2021