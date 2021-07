Greysia/Apriyani Butuh 47 Menit Untuk Memetik Kemenangan Pertama di Tokyo 2020

jpnn.com, TOKYO - Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu memetik kemenangan di laga perdana penyisihan Grup A Olimpiade Tokyo 2020.

Greysia/Polii memenangi duel melawan duet Malaysia Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean.

Pada pertandingan di Musashino Forest Plaza, Tokyo, Sabtu (24/7) pagi WIB itu, Greysia/Apriyani menang dua gim 21-14, 21-17.

Greysia/Apriyani yang merupakan ganda peringkat enam dunia ini harus kerja keras meladeni pasangan ranking sebelas itu.

In her third Games with her third partner, @GreysPolii has started her Olympic journey with a win.



2012 London

Polii/Jauhari vs Choo/Veeran (AUS)



2016 Rio

Polii/Maheswari vs Poon/Tse (HKG)



2020 Tokyo

Polii/Rahayu vs Chow/Lee (MAS) — Badminton Talk (@BadmintonTalk) July 24, 2021