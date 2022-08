Grup MIND ID Resmikan Museum Batu Bara di Tanjung Enim

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Grup MIND ID meresmikan Museum Batu Bara Bukit Asam, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Kegiatan peresmian dilakukanan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya di depan museum Batu Bara Bukit Asam.

Pembukaan perdana museum ini dihadiri oleh jajaran Direksi PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Grup MIND ID yang beranggotakan: PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT TImah Tbk mendukung segala upaya untuk mewujudkan Noble Purpose MIND ID, We explore natural resources for civilization, prosperity and a brighter future.

Cita–cita tersebut salah satunya diwujudkan oleh PTBA yang Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sepakat mencanangkan Program Kota Wisata.

Tujuannya agar Tanjung Enim yang merupakan kawasan tambang batu bara dapat menjadi destinasi wisata dan mandiri setelah kondisi pascatambang.

“Komitmen Grup MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan di Indonesia selain mengelola cadangan sumber daya alam sesuai dengan praktik good mining practice, juga menjaga kesinambungan serta menciptakan peradaban baru, baik pada saat proses penambangan maupun pada saat pascapenambangan," ujar Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Salah satu langkah untuk mewujudkan Tanjung Enim menjadi kota wisata adalah pembangunan Museum Batu Bara Bukit Asam.