Grup RS Siloam Teken Pakta Keberlanjutan di Indonesia Sustainabilty Forum 2023

jpnn.com - JAKARTA - Grup Rumah Sakit (RS) Siloam menunjukkan komitmennya dalam mencapai industri kesehatan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan dengan menandatangani pakta keberlanjutan pada ajang Indonesia Sustainability Forum 2023.

Acara ini diselenggarakan oleh AstraZeneca bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi menuju masa depan yang berkelanjutan di sektor industri kesehatan.

Sebagai penyedia layanan kesehatan swasta terluas di Indonesia, Grup RS Siloam berada di posisi yang tepat untuk mendukung program pemerintah dalam hal bisnis berkelanjutan.

Acara ini terbagi menjadi beberapa sesi besar dengan topik seputar praktik dan strategi keberlanjutan di Indonesia.

Grup RS Siloam mendapat kehormatan untuk diundang ke acara ini dalam sesi tematik dengan tema besar Nature Conservation: Biodiversity Protection for Today & Future Generations. Tema ini dibagi menjadi 2 sesi besar.

Sesi pertama mengusung topik The Role of Ecosystem Restoration in Enhancing Biodiversity & Human Health yang turut mengundang Deputi Manajemen Lingkungan dan Perhutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Ambassador Inggris Raya untuk ASEAN, Perwakilan Kedutaan Swedia di Indonesia, serta Area Vice President Asia AstraZeneca.

Grup RS Siloam yang diwakili oleh Managing Director Caroline Riady menjadi salah satu panelis dalam sesi kedua dengan topik Driving Zero Emission Transition for Sustainable Healthcare Sector.

Sesi ini juga dihadiri oleh Deputi Manajemen Lingkungan dan Perhutanan Kemenko Marves RI, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, dan Presiden Direktur Kalbe Farma.