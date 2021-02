Guru Honorer Berburu Try Out PPPK 2021, Semoga Sukses

jpnn.com, JAKARTA - Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang rencananya digelar Maret-April 2021 membuat guru-guru honorer mulai mempersiapkan diri dengan mengikuti try out. Mereka mencari try out tes PPPK secara online.

Seperti diungkapkan Dudi Abdullah, guru honorer K2 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dia mencari link try out PPPK di media sosial dan kemudian melakukan simulasi.

"Persiapan tahun ini insyaalah lebih matang dibandingkan 2019. Seleksi PPPK 2019, saya gagalnya di uji kompetensi teknis terpaut dua poin dari passing grade. Untuk tes manajerial, sosio kultural, dan wawancara aman semua," kata Dudi kepada JPNN.com, Rabu (3/2).

Untuk diketahui dalam PP Manajemen PPPK disebutkan materi tes PPPK meliputi tes kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, uji kompetensi teknis, dan wawancara tertulis.

Guru honorer nonkategori juga tidak kalah persiapannya. Menurut Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah mengatakan, mereka melakukan bedah materi dalam kelompok.

"Kami menyambut sukacita kebijakan 1 juta guru PPPK yang mengakomodir honorer yang terdata dalam dapodik. Artinya baik honorer K2 maupun non-K2 bisa ikut," kata Nurul.

Dia pun mengajak guru honorer untuk mempersiapkan diri menghadapi tes PPPK agar banyak yang lulus.