H-7 Hingga H+2 Lebaran, AP I Layani 1,59 Juta Penumpang

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura (AP) I telah melayani 1.590.139 penumpang pada H-7 hingga H+2 lebaran atau tepatnya pada 25 April sampai 5 Mei 2022.

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 1.955 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang melayani 66.042 penumpang di 15 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I.

Pada trafik penerbangan, Angkasa Pura I telah melayani 14.351 pergerakan pesawat dan meningkat 650 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang melayani 2.331 pergerakan pesawat.

Begitu pula dengan pergerakan kargo yang mengalami peningkatan sebesar 62 persen dengan melayani 11.023.034 kg kargo, dari sebelumnya 8.063.691 kg kargo.

“Pergerakan penumpang pada periode H-7 hingga H+2 lebaran di 15 bandara yang kami kelola mencapai 145 ribu penumpang per hari atau baru mencapai 63 persen, jika dibandingkan pada masa normal sebelum pandemi, yang melayani rata-rata 229 ribu penumpang per hari dan mencapai 2.408 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang melayani rata-rata 6 ribu penumpang per hari," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi.

Sedangkan rata-rata pergerakan pesawat mencapai 1.305 pergerakan per hari atau baru mencapai 67 persen jika dibandingkan pada masa normal sebelum pandemi Covid-19, yang melayani rata-rata 1.947 pergerakan pesawat per hari dan mencapai 616 persen, jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang rata-rata 212 pergerakan pesawat per hari.

Hal ini berbeda dengan rata-rata pergerakan kargo yang mencapai 1 juta kg per hari sehingga pertumbuhannya mencapai 133 persen jika dibandingkan pada masa normal sebelum pandemi Covid-19, yang melayani rata-rata 755 ribu kg per hari dan mencapai 137 persen jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang melayani rata-rata 733 ribu kg per hari.

Pada periode ini, Angkasa Pura I tercatat telah menerima sebanyak 863 extra flight dari berbagai maskapai nasional dengan realisasi penerbangan mencapai 70 persen atau 601 extra flight.