Habib Rizieq Dikabarkan Batal Kembali ke Indonesia 10 November, Begini Penjelasan Munarman FPI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan ada pihak yang berupaya menggagalkan kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia.

Dia pun memastikan imam besar FPI itu tetap datang ke Indonesia pada 10 November nanti.

“Ada pihak membuat akun palsu atas nama Habib Rizieq Shihab dan berupaya menggagalkan kepulangannya,” kata Munarman kepada JPNN, Jumat (6/11).

Hal ini disampaikan Munarman menyikapi tangkapan layar sebuah surat elektronik dari travel perjalanan Koonoz Travel menyatakan bahwa Rizieq Shihab dan keluarganya tak bisa meninggalkan Arab Saudi.

Rizieq juga diminta membatalkan jadwal penerbangan pada 9 November 2020.

Menurut Munarman, itu adalah kabar hoaks yang dibuat oknum tak bertanggung jawab. “Kriminal itu orang,” tegas Munarman.

Diketahui, di media sosial beredar tangkapan layar sebuah surat elektronik dari Habib Rizieq kepada travel perjalanan Koonoz Travel. Isi dari surel itu menyatakan bahwa Rizieq Shihab dan keluarganya tak dapat meninggalkan Arab Saudi.

"Because there is something else that must be resolved first before returning to Indonesia,” sebagaimana isi surel tersebut.