Hadapi Puncak Arus Balik, Korlantas Akan Terapkan One Way Nasional, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan tengah menyiapkan langkah strategis termasuk melakukan pengaturan contraflow (lawan arus) hingga one way (satu arah) lokal dan nasional pada arus balik Lebaran 2025.

Adapun puncak arus balik pun diprediksi terjadi pada 5-6 April 2025.

"Arus balik rencana prediksinya lima atau enam tentunya kami harus melakukan langkah-langkah strategis dengan semua stakeholder kaitannya dengan tata kelola rekayasa lalulintas," kata Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penerapan contraflow akan dimulai dari KM 70 hingga KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, jika arus lalu lintas masih cukup tinggi akan di perpanjang hingga KM 36.

"Contraflow dari km 70 hingga km 47 sampai nanti kami perpanjang di km 36 dari Contraflow ini nantinya akan lihat parameter-parameter jumlah traffic counting termasuk visi rasio yang kita langsung lihat di lapangan," ujar Agus.

Korlantas juga akan menerapkan one way lokal tahap pertama dari KM 188 Palimanan hingga KM 70 Cikatama.

Apabila lonjakan arus kendaraan masih tinggi akan diberlakukan juga skema Contraflow tahap kedua dari KM 246 hingga KM 188.

"Kebangkitan arus pada tanggal tiga kami sudah akan lakukan one way lokal, one way lokal tahap pertama kami berlakukan dari KM188 Palimanan hingga KM 70 Cikatama. Apabila ditanggal 4 masih ada bangkitan yang cukup deras dari arah timur menuju Jakarta kami akan lakukan Contraflow tahap 2 dari KM 246 - KM 188," tuturnya.