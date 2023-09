Hadir di AIPF, Aruna Beber Cara Terapkan Transformasi Digital untuk Nelayan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Aruna, usaha rintisan yang bergerak di bidang pemasaran dan aggregator rantai pasok perikanan terintegrasi mengungkapkan cara menguhubungkan nelayan Indonesia hingga ke pasar global.

Hal itu diungkapkan oleh Co-Founder & Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty saat menjadi pembicara dalam ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF): Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 5-6 September 2023.

Menurut dia, pihaknya memiliki strategi jitu untuk bisa membuat nelayan di Indonesia bisa naik kelas hingga ke luar negeri. Salah satunya menerapkan teknologi digital yang mereka kembangkan.

“Kami betul-betul berkomitmen dan serius untuk menyejahterakan nelayan Indonesia dengan inovasi teknologi yang kami kembangkan. Teknologi kami hanya accessible untuk stakeholder yang berkepentingan saja, di mana teknologi tersebut hadir untuk memudahkan dan mendekatkan nelayan dengan market yang lebih luas," kata Utari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9).

Dia juga menyatakan bahwa terdapat beberapa teknologi yang Aruna kembangkan. Adapun teknologi itu di antaranya dashboard yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi Nelayan Aruna, yakni Aruna Heroes App.

Ada pula Nelayan Aruna App yang bisa profil dan program penghargaan apabila Nelayan Aruna berhasil mencapai satu target dalam beberapa periode waktu tertentu dicatat.

Utari berharap, ini menjadi awal yang baik untuk mengenalkan perikanan Indonesia dan peluang membuka kerja sama dengan negara ASEAN tentunya.

Lebih lanjut, Utari menjelaskan transformasi teknologi yang diterapkan pada ekosistem bisnis Aruna bertujuan untuk merevolusi supply chain industri perikanan Indonesia bukan merubah atau memotong sistem yang sudah ada.