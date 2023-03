Hadir di Indogreen Expo, MIND ID Paparkan Usaha Antam Melestarikan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu anggota MIND ID, Antam hadir dalam pameran Indonesia Green (Indogreen) Forestry Environment Expo pada 2 - 5 Maret 2023 di Jogja Expo Center (JEC).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara konsisten menggelar Indogreen Expo sebagai ajang kampanye untuk menyukseskan upaya pengendalian perubahan iklim.

MIND ID bersama dengan Anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk turut hadir dalam perhelatan Indogreen Expo 2023 yang membawakan tema “Sukseskan Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Melalui Sinergi Sektor Kehutanan dan Sektor Industri.”

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mendorong anggotanya untuk terus melaksanakan praktik pertambangan baik yang mengutamakan keberlanjutan. Tidak hanya keberlanjutan dari sisi bisnis, tetapi juga upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem di sekitar wilayah tambang.

“MIND ID terus berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang baik sesuai dengan prinsip good mining practice. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan bisnis yang berkesinambungan,” ujar Hendi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/3).

Dia mengatakan komitmen ini selaras dengan upaya peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang dikerjakan oleh seluruh anggota MIND ID.

Hendi menjelaskan PT Antam Tbk melakukan pengelolaan lingkungan sekitar wilayah operasional dan mendukung inisiatif Pemerintah dalam mencapai net zero Emission 2060 melalui beragam inisiatif program Enviromental, Social, dan Governance (ESG).

Sekretaris Perusahaan PT Antam Tbk. Syarief Faisal Alkadrie mengatakan secara akumulasi telah menanam sebanyak 4,99 juta pohon pada area seluas 4.541 Hektar di kawasan pasca tambang, wilayah aliran sungai (DAS), dan area pesisir, setidaknya dalam 10 tahun terakhir.