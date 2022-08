Hadirkan Berbagai Inovasi untuk Milenial, Provider By.U Raih 3 Penghargaan di Selular Award

jpnn.com, JAKARTA - Selular Media Network kembali menggelar Selular Award 2022 secara luring sebagai apresiasi bagi pelaku industri teknologi (ICT) di tanah air.

The 19th Annual Selular Award 2022 atau Selular Award ke-19 ini berlangsung di Ballroom Merlynn Park Hotel, Jakarta.

Pada ajang The 19th Annual Selular Awards 2022, provider digital by.U meraih 3 penghargaan untuk kategori Best Second Sim Card, Most Innovative Data Package, dan Best Telco App.

Vice President Corporate Communication Telkomsel Saki Bramono mengatakan penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas berbagai inovasi yang dihadirkan by.U kepada pelanggannya, terutama untuk kalangan muda.

Jumlah unduhan yang telah menembus 10 juta kali, menunjukkan respon positif pasar terhadap by.U yang akan genap berusia 3 tahun pada 10 Oktober 2022 nanti.

"Setiap tahunnya, by.U selalu memberikan inovasi baru kepada pelanggan dan memberikan beragam pilihan untuk menarik perhatian kalangan milenial dan generasi Z," kata Saki dalam keterangannya, Kamis (4/8).

Menurut dia, by.U menyadari bahwa generasi Z dan milenial lebih menyukai kemudahan saat berselancar di internet. Untuk itu, pihaknya berupaya menyediakan berbagai pilihan paket kuota yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Selain itu, by.U juga memberikan kuota bonus TikTok setiap hari maupun langganan Disney+ Hotstar pada setiap pembelian kuota tertentu.