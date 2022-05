Hamdalah, Operasi Ketupat di Riau Berakhir, Kecelakaan Menurun, Situasi Terkendali

jpnn.com, RIAU - Operasi Ketupat Lancang Kuning (LK) 2022 yang digelar Polda Riau selama 12 hari sejak 28 April 2022 lalu dinyatakan selesai pada 9 Mei 2022.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Firman Darmansyah mengatakan selama 12 hari pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2022, secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif terjaga dan kondisi kondusif.

“Sebagaimana semangat yang selalu digelorakan oleh Bapak Kapolda Riau Irjen Moh. Iqbal, yakni together we are strong. Kami bangun kekuatan dan kebersamaan dengan semua pihak, berkolaborasi dan bersinergi. Alhamdulillah, semua berjalan aman dan lancar dan kami pastikan semua mesin mesin organisasi berjalan dengan baik," kata dia pada Rabu (11/5).

Firman menerangkan keberhasilan itu merupakan jerih payah dari berbagai pihak. Polri bersama TNI dan pihak terkait serta peran aktif masyarakat di Riau bahu-membahu dalam kesuksesan tersebut.

"Peran serta yang diberikan oleh masyarakat Riau sangat membantu upaya kami dalam menjaga kamtibmas dan kamseltibcar lantas selama mudik lebaran. Ini tentu kami apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada semua pihak,” ujar Kombes Firman.

Dia menyampaikan selama operasi berlangsung, kejahatan konvensional terjadi sebanyak 220 kasus. Angka itu mengalami penurunan sebanyak 62 kasus dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 282 kasus.

Untuk kejahatan transnasional sebanyak sebelas kasus, menurun sebelas perkara dari periode tahun sebelumnya, yakni 22 kasus.

Sedangkan jenis kejahatan menonjol, narkoba turun sebelas kasus dari sebelumnya sebanyak 22 kasus.