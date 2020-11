Hantam Leicester City, Liverpool Ukir Rekor Fantastis

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool mengukir dua rekor setelah mengalahkan Leicester City 3-0 dalam lanjutan Premier League di Anfield, Senin (23/11) dini hari WIB.

Rekor pertama adalah keberhasilan skuad besutan Jurgen Klopp menorehkan tren tak terkalahkan terpanjang di Anfield dalam pertandingan Premier League, menjadi 64 pertandingan beruntun.

Sebelumnya, rekor itu dimiliki oleh skuad Liverpool pada era Februari 1978 sampai dengan Desember 1980, yang secara kebetulan saat itu dihentikan oleh Leicester.

Torehan rekor itu makin berarti, mengingat Liverpool di awal laga melakukan aksi penghormatan kepada mendiang kiper legendaris mereka, Ray Clemence, yang meninggal pekan lalu dalam usia 72 tahun.

64 - Liverpool are now unbeaten in their last 64 home games in the top-flight (W53 D11); the longest such run in the club’s history. Incredible. pic.twitter.com/ymEcbfp9Wy — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2020