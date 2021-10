Harga Minyak Sawit Mentah Makin Meroket, Signifikan

jpnn.com, JAMBI - Harga minyak sawit mentah atau CPO di Jambi naik sangat signifikan pada periode 15-21 Oktober 2021.

Kenaikan itu sebesar Rp 760 per kilogram menjadi Rp 12.870 per kilogram bandingkan periode sebelumnya Rp 12.110 per kilogram.

Panitia Penetapan Harga TBS sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun menyatakan ada juga kenaikan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp 127 per kilogram menjadi Rp 2.294, dari sebelumnya dari Rp 2.167 per kilogram.

Baca Juga: Ini 5 Negara Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia

"Harga inti sawit periode kali ini naik signifikan sebesar Rp 207 per kilogram menjadi Rp 6.554 per kilogram dari atau dari Rp 6.347 per kilogram," ujar Putri, dalam keterangannya Sabtu (16/10).

Putri membeberkan harga CPO, TBS sawit, dan inti sawit beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu.

Hal itu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait. (antara/jpnn)

Berikut daftar harga sawit selengkapnya:

1. Harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 2.294 per kilogram