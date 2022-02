Harga Sawit Makin Moncer, Hari Ini Naik Lagi Jadi Sebegini

jpnn.com, MUKOMUKO - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus mengalami kenaikan, salah satunya di di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Kepala Seksi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto menyatakan kenaikan pada Kamis (4/2) membawa sawit mencapai harga Rp 3.130 per kilogram.

"Hari ini harga sawit di sebagian pabrik di daerah ini naik rata-rata Rp 70 per kilogram," kata Sudianto dalam keterangannya di Mukomuko, Bengkulu, Kamis.

Sudianto mengatakan kenaikan harga tandan buah segar terjadi di 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayahnya.

Harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik di Kabupaten Mukomuko mengalami kenaikan selama tiga hari berturut-turut, dibandingkan sebelumnya.

"Naik rata-rata Rp30 per kg pada 1 Januari 2022, lalu 2 Januari 2022 naik Rp50 per kg, dan Kamis ini naik lagi Rp 70 per kilogram. (antara/jpnn)

Adapun perincian kenaikan harga sawit sebagai berikut:

1. Harga tertinggi TBS sawit kini menembus harga sebesar Rp 3.130 per kilogram di PT Usaha Sawit Mandiri