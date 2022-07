Harga TBS Sawit Masih Melorot, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAMBI - Harga Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) kembali mengalami penurunan di daerah Jambi.

Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun mengatakan harga turun pada periode 8-14 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp92 per kilogram.

"Turun dari Rp 1.376 per kilogram menjadi Rp 1.284 per kilogram sedangkan CPO turun signifikan sebesar Rp 585 per kilogram dari Rp 7.709 per kilogram jadi Rp 7.124 per kilogram," ungkap Putri dalam keterangan seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, (9/7).

Lebih lanjut, Putri membeberkan harga inti sawit pada periode kali ini mengalami kenaikan sebesar Rp 581 dari Rp 4.151 per kilogram menjadi Rp 4.209 per kilogram.

Adapun penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Berikut selengkapnya, harga TBS sawit:

1. Harga TBS sawit usia tiga tahun Rp 1.284 per kilogram.

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 1.363 per kilogram