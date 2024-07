Harga Tiket Konser The Boyz di Jakarta, Termurah Rp 1,2 Juta

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini harga tiket konser The Boyz pada 24 Agustus 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Tur konser grup idola asal Korea Selatan itu bertajuk "Zeneration II The Boyz World Tour in Jakarta".

Promotor telah menyiapkan skema harga tiket per kategori untuk konser The Boyz.

Baca Juga: THE BOYZ Bersiap Kembali ke Industri Musik

"Rencana tempat duduk Zeneration II The Boyz World Tour in Jakarta dan fasilitas luar biasa ada di sini!" tulis Dyandra Global Edutainment selaku promotor konser The Boyz di Indonesia melalui akunnya di Instagram, Kamis (4/7).

Nantinya, jadwal pembelian tiket akan dibuka pada 12 Juli 2024 pukul 14:00 WIB melalui laman situs dyandraglobalstore.com.

Ada lima kategori tiket yang dapat dipilih penonton untuk konser The Boyz di Indonesia:

VIP Soundcheck (berdiri): Rp2,750 juta

VIP Hi-Touch (duduk): Rp2,750 juta