Hoobastank Buka Konser The Script Malam Ini, Begini Keseruannya

jpnn.com, JAKARTA - Grup band Hoobastank membuka konser The Script - Satellites World Tour 2025, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (14/2) malam.

Hoobastank membuka penampilan dengan membawakan lagu Same Direction dan Born To Lead.

Seusai menghentak panggung dengan dua lagu hitsnya tersebut, sang vokalis, Doug Robb lantas menyapa para penonton.

"Terima kasih banyak. Aku senang sekali berada di sini," ujar Doug Robb di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat malam.

Dia pun melanjutkan penampilan dengan menyanyikan sederet lagu hitsnya, yakni Running away, No Destination, If I Were You, hingga Inside Of You.

Doug Robb lalu meminta penonton untuk menyalakan flashlight sebelum menyanyikan lagu berikutnya.

"Kalian semua pasti membawa ponsel kan? Coba angkat ponsel kalian dan nyalakan flashlightnya," kata Dough Robb.

Seiring dengan penonton menyalakan senter di ponsel mereka masing-masing, Hoobastank mulai memainkan lagu ikoniknya, 'The Reason'.