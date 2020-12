Hari Jadi ke 200 Johnnie Walker, Ada Peluncuran Produk Limited Edition

jpnn.com - JOHNNIE Walker menandakan 200 tahun perjalanan bisnis untuk terus mendorong batasan (pushing the boundaries) dengan penuh harapan, keuletan, dan optimisme.

Hal itu seperti menjadi visi dan semangat kewirausahaan pendirinya, John Walker.

Head of Whisky Outreach dari Diageo, Nicholas Morgan mengatakan, dalam perayaan ke-200 tahun ini, Johnnie Walker bermaksud merayakan semangat dan nilai yang dipegang teguh oleh pendirinya. Kemudian semangat itu dibawa kepada generasi sekarang.

"Johnnie Walker percaya bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pendiri kami masih relevan hingga saat ini terutama untuk masa yang menantang dan sulit diprediksi seperti saat ini. Kami perlu mengingatkan generasi sekarang tentang 'A Long Stride', yaitu kisah dan perjalanan yang sarat akan pushing the boundaries dari orang-orang luar biasa yang mampu menciptakan merek yang luar biasa. Orang-orang luar biasa dan tangguh memiliki karakter seperti gigih, fokus pada kualitas, dan selalu memiliki keberanian untuk berinovasi. Oleh karena itu, kami berharap Johnnie Walker dapat terus menginspirasi generasi masa kini untuk terus menembus batas dan maju bersama," kata Morgan dalam keterangan resminya kepada awak media, Jumat (4/12)

Selain itu, dalam perayaan 200 tahun ini Johnnie Walker akan menghadirkan kejutan untuk konsumen di Indonesia. Dimulai dengan hadirnya Johnnie Walker Icons Limited Edition Design yang telah tersedia di pasar untuk jangka waktu terbatas.

"Kami menghadirkan desain limited edition untuk wiski Johnnie Walker yang paling ikonik: Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, dan Johnnie Walker Gold Label Reserve yang terinspirasi dari tren masa kini dan semangat yang dibawa oleh merek kami. Anda akan tetap menemukan kualitas wiski Skotlandia Johnnie Walker yang sama dalam botol limited edition kami,” ungkap Dannies Hendrato, Marketing Manager Whisky & Reserve Portfolio Diageo Indonesia.

Dalam perayaan 200 tahun ini, Johnnie Walker juga meluncurkan superpremium limited edition yaitu Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Limited Edition Design, Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight Limited Edition Whisky, dan John Walker and Sons Celebratory Blend Limited Edition Scotch Whisky.

Selain rangkaian limited editions, perayaan 200 tahun Johnnie Walker juga menghadirkan film dokumenter berjudul 'The Man Who Walked Around The World' yang digarap oleh sutradara/produser nominator Academy Award dan pemenang Emmy dan BAFTA, Anthony Wonke.