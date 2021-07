Hari ke-4 Isolasi, Sherina Munaf Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf mengabarkan kondisi terkini setelah dinyatakan positif terinfeksi covid-19.

Empat hari isolasi mandiri, dia mengaku masih merasakan demam.

"Hari 1 demam 38C, sekarang hari 4 sudah 36C, walau masih bergantung sama penurun panas, it still an improvement," ungkap Sherina Munaf melalui akun miliknya di Instagram Story, Minggu (11/7).

Tidak hanya demam, pelantun Simfoni Hitam itu juga mengalami masalah pada indra penciuman.

Sherina Munaf mengatakan susah mengenali aroma.

"Hidung mulai makin susah menangkap aroma-aroma, tetapi berusaha bersabar karena ini adalah bagian dari proses penyembuhan," jelas anak Triawan Munaf itu.

Sherina Munaf lantas mengirim dukungan kepada masyarakat yang juga tengah berjuang sembuh dari covid-19.

"Sending love and strength untuk teman-teman yang lagi berjuang lawan covid-19," imbuh Sherina Munaf. (ded/jpnn)