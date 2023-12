Hari Ulang Tahun Mendiang Vanessa Angel, Fuji Mengaku Kangen Banget

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fujianti Utami Putri alias Fuji mengenang hari ulang tahun mendiang kakak iparnya, Vanessa Angel.

Melalui akun miliknya di Instagram, adik Bibi Ardiansyah itu membagikan sejumlah foto kenangan.

"Hai selamat ulang tahun malaikat, setiap gambar menceritakan sebuah kisah, dan ini kisahmu, kak," ungkap Fuji, Kamis (21/12).

Perempuan berusia 21 tahun itu menjelaskan cerita di balik foto yang diunggah.

Menurut Fuji, foto-foto tersebut kebanyakan merupakan momen kakaknya, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel.

"Slide 1 kakak pakai topi Da Febi, B for Bibi, slide 2 pertama kali Kak Vanes Da Febi ketemu di Bali tahun 2018, at love at the first sight kiw kiw dan slide 3 cie sudah pacaran," jelasnya.

"Slide 4 pertama kali ketemu Uti terus ke event sepatu sneakers gitu, masih ada tuh sepatunya, terima kasih, slide 5 what happens stays in Bali," lanjut Fuji.

Selain itu, mantan kekasih Thariq Halilintar ini mengenang kenangan datang ke DWP bersama Vanessa Angel.