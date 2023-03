Harry Kiss Gelar Pameran Audio Painting, Ada Lukisan Iwan Fals Hingga Proklamator RI

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss menggelar pameran Audio Painting di Skywalk Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Pameran lukisan yang digelar pada 21-23 Maret 2023 ini merupakan melukis seni indah dengan mengusung banyak tema.

Harry Kiss mengatakan pameran tersebut untuk mengasah kembali bakat yang ditekuninya sejak Oktober 2022.

Bakat melukis Harry, menurun kepada ketiga anaknya, yaitu Vidi Aldiano, Diva Stradivaryan, dan Vadi Akbar. Ketiganya selalu menyandang juara melukis sejak kecil.

"Piala di rumah saya ada puluhan sampai rak enggak muat lagi menyimpannya," ujar Harry Kiss, Selasa (21/3).

Dia mengenang saat mengantar ketiga anaknya itu mengikuti lomba lukis. Kala itu, peserta lainnya langsung patah semangat melihat Vidi dan adik-adiknya ikut lomba.

"Biasanya begitu penilaian juri, Vidi, Diva, dan Vadi menyabet juara satu, dua, dan tiga," kata Harry Kiss.

Tekuni Melukis

Harry Kiss mengaku kembali menekuni melukis bermula saat dia membuat lukisan berjudul Lady Flamenco yang berkonsep out of the box, yakni dengan menempelkan benda-benda pendukung, seperti gitar, kain, dan lainnya.