Harus Siap Berpikir Out of the Box, Sherly-Sarbin Ungkap Cara Tingkatkan PAD Maluku Utara

jpnn.com, JAKARTA - Calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Sherly Joanda Laos memastikan akan merancang keuangan daerah yang berkelanjutan dan efektif jika dia dan wakilnya Sarbin Sehe terpilih di Pilkada Serentak 2024 mendatang.

"Jangan besar pasak daripada tiang," ungkap Sherly Joanda Laos, calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, dalam debat terakhir yang disiarkan langsung oleh Kompas TV pada Kamis malam.

Dalam debat yang membahas isu krusial mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sherly dengan tegas menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam mencapai fiskal yang sehat.

Namun, lebih dari sekadar angka, ia masterplan yang brilian saat debat kampanye Kamis (21/11/24) kemarin

"Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan berpikir inovatif. Untuk itu, kita harus siap untuk berpikir out of the box, karena dengan cara ini, kita dapat menemukan potensi baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah," ujar alumni S2 program double degree di Inholland University, Belanda itu.

Sebagai seorang profesional berpengalaman, Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar, terutama dalam hal pajak dan retribusi, yang dapat dioptimalkan dengan langkah-langkah inovatif.

"Jika kita berani berpikir berbeda, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan mengangkat fiskal daerah kita ke level yang lebih tinggi," lanjut Sherly dengan keyakinan penuh.

Sebagai calon gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, Sherly berkomitmen untuk membawa perubahan signifikan. "Saya yakin dengan keberanian untuk berpikir kreatif dan inovatif, pendapatan daerah kita bisa tumbuh pesat," ujarnya dengan penuh semangat.