Hasil Drawing Liga Champions: Real Madrid Vs Manchester City

jpnn.com - NYON – Juara bertahan Liga Champions Manchester City jumpa pemegang rekor juara terbanyak, Real Madrid (14 gelar) di perempat final.

Siapa pun yang menjadi pemenang dari pertemuan tersebut akan berhadapan dengan yang terbaik dari duel Arsenal vs Bayern Muenchen.

Dua undian di perempat final lainnya mempertemukan Atletico Madrid vs Borussia Dortmund dan Paris Saint Germain vs Barcelona.

Drawing Liga Champions di Nyon beberapa saat lalu memang tak hanya mengundi fase perempat final, tetapi juga semifinal dan final.

Hasil Drawing Liga Champions:

Perempat Final

PF1: Arsenal Vs Bayern Muenchen

PF2: Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

PF3: Real Madrid Vs Manchester City

PF4: Paris Saint Germain vs Barcelona

Semifinal

SF1: Winner PF2 vs Winner PF4

SF2: Winner PF1 vs Winner PF3

Final

SF1 vs SF 2