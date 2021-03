Hasil Liga Europa: Meriam London Hancurkan Olympiacos

jpnn.com, PIRAEUS - Arsenal di atas angin usai menghancurkan Olympiacos dalam leg pertama 16 Besar Liga Europa di Stadion Georgios Karaiskakis, Piraeus, Jumat (12/3) dini hari WIB.

Tim Meriam London itu menang 3-1, menjadi modal sangat berharga untuk melakoni leg kedua di kandang sendiri pekan depan.

Gol perdana Martin Odegaard bersama Arsenal mewarnai kemenangan pasukan Mikel Arteta.

Gol itu sempat dibalas Olympiacos melalui Youssef El-Arabi, tetapi Gabriel Magalhaes dan Mohamed Elneney mampu mengunci kemenangan Arsenal.

14 - Martin Ødegaard’s strike was his first ever goal for Arsenal – the Gunners have now had more different goalscorers in the UEFA Europa League this season than any other side (14). Range. pic.twitter.com/CXKeFjMz1c — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2021