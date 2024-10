Hasil Riset: Perokok Beralih ke Tembakau Alternatif Mengalami Peningkatan Kesehatan Gusi

jpnn.com - JAKARTA - Hasil riset menunjukkan para perokok yang beralih ke produk tembakau alternatif mengalami peningkatan kualitas kesehatan gusi dan jaringan pendukung gigi.

Produk termbakau alternatif yang dimaksud yakni vape, produk tembakau yang dipanaskan, serta kantong nikotin.

Riset yang dilakukan bertajuk Smile Study, kolaborasi antara Unpad dengan The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) Universitas Catania, Italia.

Demikian dipaparkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad) Prof. Dr. Amaliya, drg., M.Sc., Ph.D.

Dia mengatakan produk tembakau alternatif seperti vape dan produk tembakau yang dipanaskan tetap mengalirkan nikotin dengan tidak melalui pembakaran atau combustion free nicotine delivery system.

"Tidak adanya hasil pembakaran seperti TAR dan zat-zat racun memungkinkan produk tersebut risikonya turun sekitar 90 persen," ujar Prof Amaliya pada podcast Hasil Riset dan Diseminasi Universitas Padjadjaran (HaRD Talk) dengan tema 'Kesehatan Gusi dan Jaringan Pendukung Gigi pada Perokok VS Pengguna Vape' di laman YouTube, Selasa (8/10).

Menurut Prof. Amaliya subjek penelitian Smile Study adalah perokok, pengguna produk tembakau alternatif yang beralih dari merokok dan non-perokok dalam rentang usia 18-45 tahun.

Riset diuji ke 15 peserta dalam sebuah eksperimen selama 18 bulan.