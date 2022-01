Hasil Survei: Pria Lebih Royal Belanja Barang-barang Fesyen, Sebegini Anggarannya

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei menunjukkan kenyamanan menjadi pertimbangan utama dalam berpakaian pada 2022.

Survei berjudul “Indonesia in 2022: Looking at Fashion Trends & Economy Revival”, yang digelar Populix pada 26-31 Desember 2021, melibatkan 1.013 responden.

Perinciannya, 500 responden laki-laki dan 513 responden perempuan berusia 18-55 tahun.

Baca Juga: Dunia Fesyen Perlahan Bangkit Setelah Terkena Dampak Pandemi

Baik responden laki-laki maupun perempuan memilih gaya berpakaian yang sederhana (73 persen) dan kasual (68 persen) di tahun 2022.

Responden laki-laki juga menyukai gaya sporty, sementara gaya vintage lebih diminati oleh responden perempuan.

Untuk mendukung preferensi gaya berpakaian tersebut, outer atau kardigan akan menjadi barang fesyen wajib para perempuan di tahun 2022, sementara t-shirt dan kemeja berkerah akan tetap menjadi barang fesyen terfavorit laki-laki.

Chief Executive Officer, Populix, Timothy Astandu mengatakan adaptasi era kenormalan baru telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam gaya berpakaian.

“Dengan berbagai kebijakan terkait pembatasan fisik dan bekerja atau belajar dari rumah guna mengurangi penyebaran COVID-19, kini sebagian besar responden menyatakan tidak terlalu mengikuti tren fesyen, tetapi lebih mengutamakan kenyamanan dalam gaya berpakaian mereka,” ujar Timothy Astandu dalam keterangan persnya, dikutip Rabu.