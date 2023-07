Hasil VNL 2023: Juara Bertahan Gugur, AS Tembus Semifinal

jpnn.com - GDANSK - Amerika Serikat menjadi tim pertama yang menembus semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra.

AS masuk Top 4 seusai mengalahkan juara bertahan Prancis 3-2 di Ergo Arena, Gdansk, Polandia pada Rabu (19/7) malam WIB.

Tim Negeri Paman Sam unggul cukup mudah di dua set awal, yakni 25-21 dan 25-18.

Namun, Prancis yang tanpa sang MVP VNL 2022 Earvin Ngapeth itu bangkit dan menyamakan kedudukan setelah mengambil set ke-3 dan set ke-4 dengan 25-17, 26-24.

Opposite AS Matthew Anderson menyerang pertahanan Prancis. Foto: Volleyball World

Perempat final pertama VNL 2023 ini pun harus berlanjut ke set penentuan.

Kedua tim yang merupakan finalis VNL 2022 ini tampil all out, hanya AS lebih konsisten dan unggul kedalaman skuad. Pemain dari bench seperti mantan Jakarta Bhayangkara Garrett Muagututia tampil baik di saat yang tepat.

Amerika Serikat unggul 15-9 dan memaksa Prancis meletakkan mahkota VNL.