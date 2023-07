Jadwal 8 Besar VNL 2023 Putra Malam Ini & Rapor Kontestan

jpnn.com - GDANSK - Putaran final Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra bakal dimulai Rabu (19/7) malam ini di Ergo Arena, Gdansk, Polandia.

Delapan tim terbaik dari penyisihan, yakni Amerika Serikat, Jepang, Polandia (yang juga tuan rumah), Italia, Argentina, Brasil, Slovenia, dan juara bertahan VNL Prancis berebut tiket semifinal.

Amerika Serikat meladeni Prancis, Italia jumpa Argentina.

Jepang vs Slovenia, Polandia bakal melakoni big match melawan Brasil.

Volleyball World

Di bawah ini bisa kembali disimak rapor para kontestan 8 Besar VNL 2023 putra. (vw/jpnn)

Klasemen VNL 2023 Putra





Volleyball World

Amerika Serikat

Week 1 (di Kanada)

AS 3-0 Belanda

AS 3-0 Italia

AS 3-0 Kanada

AS 1-3 Brasil

Week 2 (di Belanda)

AS 3-1 Serbia

AS 3-0 China

AS 3-0 Iran

AS 3-0 Polandia

Week 3 (di AS)

AS 3-0 Kuba

AS 2-3 Argentina

AS 3-0 Prancis

AS 3-0 Bulgaria

Perempat final

AS vs Prancis