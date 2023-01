Hati-Hati Undangan Pernikahan Pembawa Bencana, Ini Tips Agar M-Banking Aman

jpnn.com, JAKARTA - Akhir-akhir ini heboh di media sosial tentang penipuan berkedok undangan pernikahan yang disertai link.

Adapun modusnya dengan mengirimkan surat undangan pernikahan yang sebenarnya mengandung APK dari luar Play Store yang jika di instal akan mencuri kredensial OTP dari perangkat korbannya.

Ketika APK Android berbahaya itu dijalankan, sebenarnya akan muncul beberapa peringatan, seperti menginstal aplikasi dari luar Play Store yang sangat berbahaya dan tidak disarankan.

Ahli Keamanan Cyber Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan kejadian tersebut mirip dengan aksi phising yang sempat viral pada pertengahan 2022 lalu.

"Kemungkinan besar masyarakat tidak terbiasa memperhatikan peringatan ketika instal aplikasi dan dengan mudah memberikan persetujuan tanpa membaca dengan teliti," ujar Alfons, Minggu (29/1).

Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan dengan segera ialah mengganti PIN transaksi dan password.

"Sebenarnya dengan instal aplikasi jahat ini tidak cukup untuk mengakses akun mobile banking korbannya karena mengakses akun mobile banking membutuhkan User ID, Password Mobile Banking atau M-Banking, PIN persetujuan transaksi dan OTP," kata Alfons.

Selain itu, Alfons menyarankan pihak bank untuk menerapkan verifikasi bertajuk "What You Have".